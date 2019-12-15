2019/12/15 | 20:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بإرتفاع حصيلة هجوم داعش الى مقتل واصابة 3 عناصر أمن.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"حصيلة هجوم داعش على نقطة في اطراف قرية نوفل بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ارتفعت الى مقتل عنصر امني واصابة اثنين اخرين".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه الآن".

وكان مصدر امني افاد بإصابة جنديين من الجيش بصد هجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة هجوم داعش في اطراف المقدادية الى مقتل واصابة 3 عناصر امن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة هجوم داعش في اطراف المقدادية الى مقتل واصابة 3 عناصر امن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).