2019/12/15 | 20:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..ماذا يقول الخبراء عن الحشد الشعبي ودوره ومستقبله في الذكرى الثانية للنصر؟

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ماذا يقول الخبراء عن الحشد الشعبي ودوره ومستقبله في الذكرى الثانية للنصر؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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