2019/12/15 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف من إستمرار جرائم التصفية بعد موجة إغتيالات إستهدفت ناشطين حشود غاضبة تزحف لساحات الإحتجاج تزامناً مع قرب إعلان مرشح رئاسة الوزراء بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو الزمان واصلت حشود المتظاهرين الزحف الى ساحات الاحتجاج بالتزامن مع انتهاء المدة الدستورية والاعلان عن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء وسط انتشار امني غير مسبوق بالقرب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشود غاضبة تزحف لساحات الإحتجاج تزامناً مع قرب إعلان مرشح رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشود غاضبة تزحف لساحات الإحتجاج تزامناً مع قرب إعلان مرشح رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).