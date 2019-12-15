2019/12/15 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاميذ البصرة يحققون المرتبة الأولى بمسابقة الحساب الذهني العالمية بغداد – الهام علي محمد حققت التلميذة زهراء رونق محمد امين المظفر والتلميذ يوسف محمد نجم من مدارس ايشق بالبصرة المرتبة الاولى عالمياً في مسابقة الحساب الذهني التي اقيمت في كمبوديا .وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية في بيان تلقته (الزمان) امس إن […]

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