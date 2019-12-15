2019/12/15 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندلاع حرائق في بغداد وديالى وكربلاء بغداد – الزمان شهدت ثلاث محافظات امس حرائق استهدفت منازل واسواقا ومستشفى .فقد اعلنت وزارة الداخلية السيطرة على حريق اندلع بمنزل اقارب الفتى الذي قتل في منطقة الوثبة ببغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح امس ان (حريقا اندلع داخل منزل عمة الفتى الذي قتل قبل ايام […]

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