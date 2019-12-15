2019/12/15 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق ضخم في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد.وطلب مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان استنفار جهد الدفاع المدني لاخماد النيران المشتعلة داخلها في الشورجة”.كما طلب من قيادة عمليات بغداد رفع الحواجز الكونكريتية من أجل تسهيل دخول عجلات الدفاع المدني الى موقع الحريق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق ضخم في الشورجة وإستنفار للدفاع المدني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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