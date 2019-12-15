غرفة تجارة كربلاء تلغي رسوم الاشتراكات السابقة للمتخلفين عن تسديدها

2019/12/15 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/..أعلنت غرفة تجارة محافظة كربلاء، مساء الاحد، إنها قررت اعفاء منتسبيها التجار الذين تخلفوا عن تجديد هوياتهم للسنوات السابقة حتى نهاية عام 2018 .وقال نبيل الانباري رئيس الغرفة في تصريح لــــ ( المستقلة ) نظرا “للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وتشجيعا للتجار الذين تخلفوا عن تجديد هوياتهم للسنوات […]

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