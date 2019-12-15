شقاوات نساء كربلاء .. (خورشيدة) الفيلية

2019/12/15 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ علي النصر الله / ..برزت في مدينة كربلاء عدد من النساء اللاتي مارسن الاشقيائية، كالرجال، ولكن بطريقة تختلف عنهم ، حيث كانت كل واحدة منهن تمتاز بصفات خاصة بها، لكنهن لم يحملن السلاح ولا يتشاجرن مع من على شاكلتهن.وحفظ التاريخ الاجتماعي الكربلائي اسماء مجموعة من النسوة اللواتي أمتهن حرفة الشقاوات في […]

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