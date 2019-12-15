بالفيديو.. من يريد اسقاط النظام في العراق؟ وما هي ادواته؟

2019/12/15 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان ان ليس من مصلحة امركيا ان يكون العراق بلد قوي ومستقل وقوي، كما ان المعارضین لمحور...

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