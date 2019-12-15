مقتل واصابة اثنين من حشد وزارة الدفاع بهجوم شمال شرق ديالى

2019/12/15 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بان احد مقاتلي حشد وزارة الدفاع قتل واصيب اخر بهجوم على نقطة مرابطة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "احد مقاتلي حشد وزارة الدفاع قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية لهما في اطراف منطقة نوفل(45كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدر،ان " قوة امنية مشتركة فرضت طوق مشدد وبدات بتمشيط المنطقة لتعقب داعش".

بغداد اليوم-بغداد

طالب مدير الدفاع المدني، كاظم بوهان، الأحد (15 كانون الأول 2019) قيادة عمليات بغداد، برفع الحواجز الكونكريتية بسبب اعتراضها لفرق الإطفاء، اثناء توجهها لاخماد حريق حافظ القاضي الذي اندلع مساء اليوم.

وقال بوهان، في تصريح صحفي، إ

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القاء القبض على ثمانية متهمين بالإرهاب، يشكلون خلية واحدة، بعد اختراقها من قبل قوة استخبارية، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز شعبة الاست

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن فرض اجراءات مشددة تخص السلامة العامة في مقار الحشد الشعبي داخل المحافظة، بعد احتراق 3 كرفانات تابعة له جراء تماس كهربائي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ، إن "اجراءات

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