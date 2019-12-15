أوروبا تتصدى للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية

2019/12/15 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرزين نديمي في السادس من كانون الأول ، اجتمع مبعوثو الأطراف المتبقية ضمن «خطة العمل الشاملة المشتركة» مع ممثلين إيرانيين في فيينا لمناقشة أحدث خطوات اتخذتها طهران منتهكةً الاتفاق النووي.وفي حين عجز الممثلون الأوروبيون – المنحدرون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا – عن إطلاق آلية الرد بقسوة من خلال العودة المفاجئة لعقوبات الأمم المتحدة، فقد ...

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