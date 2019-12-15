مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة وقوات الأمن في بيروت

2019/12/15 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفريق عشرات من المحتجين المتجمّعين قرب مقر البرلمان متابعة ـ الصباح الجديد: شهد وسط بيروت مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة السياسية وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المحتجين بعدما تجمّعوا قرب مقر البرلمان.وكانت شرطة مكافحة الشغب قد أطلقت بعد الظهر الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات من الشبان المناوئين للمتظاهرين، بعدما ...

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