السفارة الليبية في القاهرة تعلق أعمالها

2019/12/15 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة تعليق جميع أعمالها ابتداء من امس الأحد، لأسباب أمنية.وقالت السفارة الليبية في بيان صحافي: «سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل لظروف أمنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون ...

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