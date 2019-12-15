بعد 20 سنة من إصدارها.. الدوزي يعيد إحياء اقدم أغانيه الراي

2019/12/15 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر النجم المغربي الدوزي أغنيته الجديدة على شكل فيديو كليب بعنوان “لوكان جا قلبك”على قناته الرسمية ليتصدر معها ترتيب الأغاني بالمغرب بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.الأغنية عودة جديدة إلى أغاني الزمن الجميل مع فن الراي، بعد الطلب الكبير من قبل كل محبيه، وبعد انقطاع 15 سنة عن غناء هذا […]

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