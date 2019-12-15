2019/12/15 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على خلفية قرار محافظ صلاح الدين تصفير بعض الاراضي الزراعية في قضاء الضلوعية جنوبي المحافظة بحجة انشاء مشاريع عمرانية وخدمية..



نظمت عشائر القضاء المتضررة وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء هذه الإجراءات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب اهالي الضلوعية بعد مصادرة المحافظ لاراضيهم | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب اهالي الضلوعية بعد مصادرة المحافظ لاراضيهم | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).