2019/12/15 | 21:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت شركة “Facebook” إلى المركز 23 في قائمة Glassdoor، كأفضل مكان عمل في 2020، وهو أدنى مركز تصل له شركة موقع التواصل الاجتماعي منذ أن وُضعت على القائمة لأول مرة لها عام 2011.وحصلت الشركة على تصنيف إجمالي بلغ 4.4 من أصل 5 ، مقارنة بـ 4.5 في العام الماضي، حيث أعطى الموظفون تقييمات أقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك يهبط..



لم يعد ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للعمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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