هل تؤثر زبدة الفول السودانى على زيادة الوزن؟

2019/12/15 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

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زبدة الفول السوداني غذاء كثيف يحتوي على بروتينات نباتية ودهون صحية ولكن الإفراط في تناولها قد يزيد من عدد السعرات

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