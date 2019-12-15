2019/12/15 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عدد الشوارع المغلقة التي تم اعادة إفتتاحها خلال العالم الحالي.وقال مدير قسم المتابعة وتفتيش في قيادة عمليات بغداد العميد الركن عصام طاهر عبد الرحمن في تصريح صحفي إن “الشوارع التي أعيد افتتاحها خلال العام الحالي بلغت 500 شارع بين فرعي ورئيسي”، مشيراً الى أن”افتتاحها عاد بالإيجاب على حركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن عن عدد الشوارع التي تم فتحها في العاصمة خلال 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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