2019/12/15 | 21:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بتنظيم منظمة جسر إلى “UPP الإيطالية” ومشاركة منظّمات دولية ومنتديات سلام محلّية من مختلف محافظات العراق، إنطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التحضيري لمنتدى السلام في الموصل بمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف مناطق العراق برعاية مؤسسة إيزيدي 24 المهرجان من الناحية الإعلامية.بدأت الفعاليات بالترّحيب بالضيوف من قبل عريف الحفل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التحضيري لمنتدى السلام في الموصل بمشاركة واسعة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التحضيري لمنتدى السلام في الموصل بمشاركة واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).