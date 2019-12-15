القانونية النيابية: الكتل السياسية ستحسم الخلافات

2019/12/15 | 21:16 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن ابرز الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات، فيما رجحت اقرار القانون في غضون اليومين المقبلين.وقال...

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