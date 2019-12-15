2019/12/15 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد المنعم الأعسم: تزدحم نوافذ التواصل الاجتماعي، وشاشات بعض الفضائيات، باخبار وتقارير وفديوهات ومعلومات تستهدف اختراق أو تفتيت أو احباط الحراك الشعبي وساحات الاعتصام، والتشويش عليها، مباشرة او بطريقة غير مباشرة، والحال ان الخطاب المعادي المباشر لا يعنينا لأنه يفضح نفسه بنفسه، ويصطدم بوعي المتظاهرين الذي بلغ درجة عالية من التدقيق والقدرة على السخرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأخبار المعادية للانتفاضة.. ثلاث مرشدات لكشفها.. عبد المنعم الأعسم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأخبار المعادية للانتفاضة.. ثلاث مرشدات لكشفها.. عبد المنعم الأعسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).