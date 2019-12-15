السيتي يهزم الارسنال ويقلص الفارق مع وصيف الدوري الانكليزي

2019/12/15 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

حقق فريق مانشستر سيتي اليوم الاحد فوزا مستحقا على الارسنال 3-صفر،في مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اقيمت على ملعب "الإمارات"، معقل الارسنال، ليقلص مانشستر سيتي فارق النقاط مع الوصيف ليستر سيتي.

الشوط الاول كان عامرا بالمستوى الفني العالي وبناء الهجمات والاهداف، وكانت السيادة مطلقة للسيتي ولم يختبر دفاعه وحارسه الا لدقائق عندما انتفض الارسنال مابين الدقيقة 25 و30 لكنه لم يستطع ان يواجه تنظيم خطوط السيتي التي وضعت ارسنال تحت الضغط وتهديد المرمى والهدف المبكر للسيتي عند الدقيقة 2 من المباراة جاء بواسطة كيفين دي بروين، واستغل السيتي جهة اليمين لارسنال ليبني منها هجمة ثانية ويعلن عن هدف ثان في الدقيقة 15 عن طريق رحيم سترلينج ، وحاول الارسنال جاهدا للبحث عن تقليص الفارق ورغم ضغطه لفترة قصيرة لكنه عجز عن اختراق دفاعات السيتي ليتقبل هدفا ثالثا في الدقيقة 40 وعن طريق صاحب الهدف الاول كيفين دي بروين، ليختتم الاخير مهرجان الشوط الاول للسيتي والخروج مع فريقه متقدما 3- صفر.

الشوط الثاني انخفض الخط البياني للقاء من الجانب الفني، وكأن المان سيتي أمن النتيجة واكتفى بالثلاثية، فيما عجز الارسنال العودة للقاء واقتنع بالنتيجة وكانت مهمته فقط عدم التعرض لهزيمة أثقل، فخرج الفريقان من نهاية المباراة بنفس نتيجة الشوط الاول وهي تقدم السيتي 3- صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي الى النقطة 35 مع بقائه في المركز الثالث مقلصا الفرق مع الوصيف ليستر سيتي الى 4 نقاط في قائمة المنافسة التي يتصدرها ليفربول بـ 49 نقطة، فيما تجمد رصيد الارسنال عند النقطة 22 والمركز التاسع.

بغداد اليوم-متابعة

استبعدت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث اليومي لها، بسبب انتقاد الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، للسياسات الصينية.

وكان من المقرر أن تبث "سي سي تي في" مباراة

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاحد، بأن الاتحاد أرسل اشعاراً إلى نادي الطلبة طالبه بتسديد مستحقات اربعة لاعبين لم يلتزم النادي مسبقاً بتسديدها.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللاعبين الاربعة لديهم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو المكتب الاعلامي في اتحاد الكرة حسين الخرساني اليوم الاحد، عن تشكيل اتحاده لجنة للتحقيق مع لاعب المنتخب السابق سعد عبد الامير بشأن اتهام الاخير لاطراف تتقاضى مبالغ لدعوة اللاعبين الى المنتخب الوطني الاول.

وقال الخرسان

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