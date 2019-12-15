مرصد الإفتاء: ردًّا على إغلاق 26 ألف حساب ومنصة إلكترونية.. داعش يبتكر تطبيقًا جديدًا للتجنيد والتمويل

2019/12/15 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي مرصد الإفتاء: تطبيقات الهواتف بديل داعش لفشله على منصات التواصل الاجتماعي مرصد الإفتاء: المواجهة الإلكترونية مستمرة مع داعش بعد إطلاقه تطبيقًا جديدًا لعناصر التنظيم *** أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بيانًا تناول فيه بالرصد والتحليل تطبيق التواصل الحديث التابع لتنظيم “داعش” والمعروف باسم “Because […]

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