2019/12/15 | 21:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الأحد رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليطلب منه تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي سجلت في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية بهدف تقديم اسم مرشحها ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.



وفي الوقت نفسه يرفض الشارع العراقي الاسم المقترح لتشكيل الحكومة وهو محمد الشيعة السوداني لأنه أحد وزراء الحكومة السابقة، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: الرئيس يجري مشاورات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة والشارع يرفض الرموز السياسية القديمة) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: الرئيس يجري مشاورات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة والشارع يرفض الرموز السياسية القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).