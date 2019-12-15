الدفاع تعلن إلقاء القبض على إرهابي في الموصل

2019/12/15 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، إلقاء القبض على إرهابي في مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، انه "بجهد استخباري

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