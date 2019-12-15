الكشف عن محاولة اغتيال الناشط ثائر الطيب في الديوانية بعبوة لاصقة

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر امني، الاحد، بأصابة الناشط المدني ثائر الطيب بجروح "خطيرة" اثر أنفجار عبوة لاصقة وضعت داخل سيارته.

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