ايران تعلق على دس الاقراص في قطع الكيك

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة الايراني ، اليوم الاحد، ان موضوع دس أقراص الدواء في قطع الكيك موضوع امني يرمي الى تشويش الرأي العام وتشويه سمعة الصناعات الغذائية.

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