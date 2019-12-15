الحديثي لـ واع: صلاحيتان لم يعد بإمكان الحكومة ممارستهما

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحكومة الحالية تمارس تصريف الأمور اليومية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة في البرلمان.

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