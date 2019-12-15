2019/12/15 | 21:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على طرفي مشاجرة عائلية استخدم بها الاسلحة الخفيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على طرفي مشاجرة عائلية استخدم بها الاسلحة الخفيفية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على طرفي مشاجرة عائلية استخدم بها الاسلحة الخفيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).