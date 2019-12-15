خبير قانوني يكشف ما بعد طلب رئيس الجمهورية ومصير حكومة تصريف الاعمال

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخبير القانوني، طارق حرب، عن الوضع ما بعد طلب رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة مجلس النواب بتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتكليف المرشح لتشكيل الحكومة الانتقالية.

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