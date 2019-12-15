تيار الحكمة يكشف موقفه من إختيار رئيس الحكومة المؤقتة

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف تيار الحكمة الوطني، اليوم الاحد، عن موقفه من اختيار رئيس الحكومة المؤقتة.

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