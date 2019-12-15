تفاصيل جديدة عن جريمة العباسية في النجف: المجنى عليه مدان بمبلغ مالي للجاني

2019/12/15 | 21:47 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اوضح مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة عن مقتل رجل وزوجته بناحية العباسية في المحافظة.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " الجاني شخص واحد واستخدم سكين حادة تعرف بـ(القامة) في تنفيذ جريمة قتل المجنى عليه وزوجته"، لافتا إلى أن "المقتول هو أحد مخاتير ناحية العباسية في النجف ".





وبين المصدر، أن "احد الاهالي شاهد خروج القاتل من المنزل بعد ارتكابه الجريمة، وبعد تبليغ القوات الأمنية تم اعتقال الشخص واعترف بارتكابه جريمته البشعة ".





وأشار إلى أن"سبب ارتكابه الجريمة يعود إلى بقاء مبلغ مالي بذمة المجنى عليه، استدانه منه بوقت سابق".

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