مانشستر سيتي يقسو على آرسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج

2019/12/15 | 21:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى مانشستر سيتي بثلاثة أهداف في شباك مضيفه أرسنال، وسحقه شكلًا وموضوعًا ليحقق انتصارًا هامًا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.يمكن وصف المباراة بدقة عند القول أن أرسنال لعب لمدة 30 ثانية ثم تسيد السيتي المباراة بطولها وعرضها، حيث كان للجانرز الفرصة

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