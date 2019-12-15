العثور على ثمان قطع اثرية في ذي قار

2019/12/15 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن العثور على ثمان قطع اثرية خلال جولة تفتيشية لعدد من المواقع الاثارية في المحافظة .وقال بيان صادر عن القيادة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” دوريات شرطة حماية الاثار والتراث بالتعاون مع مفتشية اثار ذي قار ، عثرت اثناء جولة تفتيشية على المواقع الاثرية […]

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