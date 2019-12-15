2019/12/15 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، اليوم الاحد، عن تسليم مهام عمل الحكومة الى رئيس الجمهورية الخميس المقبل في حال عدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي: مهام حكومة تصريف الاعمال ستسلم الى رئاسة الجمهورية الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي: مهام حكومة تصريف الاعمال ستسلم الى رئاسة الجمهورية الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).