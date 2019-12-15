النقابة توصي الصحفيين بتعيين مكان مبيتهم ومصدر الغذاء من اجل السلامة

2019/12/15 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين جملة توصيات للسلامة المهنية للحفاظ على أرواح الصحفيين كافة، داعية الإعلاميين ومدراء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير الصحف إلى

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