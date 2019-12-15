تيار الحكمة: سنعترض بشدة على أي مرشح لرئاسة الوزراء غير مستقل وإن كان مستقيلًا

2019/12/15 | 22:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] كشف تيار الحكمة ، اليوم الاحد، عن موقفه من اختيار رئيس الحكومة المؤقتة.

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