الدفاع المدني: 25 فرقة اطفاء تشارك في اطفاء حريق الشورجة و اشتباكات جسر الاحرار والحواجز الكونكريتية والقطوعات اعاقتنا

2019/12/15 | 22:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اوضحت مديرية الدفاع المدني العامة، حربق الشورجة الكبيرة الذي اندلع مساء اليوم الاحد.

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