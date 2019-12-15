تحويل 5019 محاضراً الى عقود في تربية صلاح الدين

2019/12/15 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية صلاح الدين ،اليوم الأحد، تحويل 5019 محاضراً الى عقود .

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