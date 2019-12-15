همام طارق: لا نخشى الأهلي وهدفنا مواصلة الانتصارات

2019/12/15 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب همام طارق لاعب منخبنا الوطني والإسماعيلي المصري عن سعادته بهدف الفوز على فريق إف سي مصر، وصعود الدروايش للمراكز المتقدمة بالدوري العام.

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