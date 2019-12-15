ناشطة كردية: التعديلات الدستورية ستحدد ملامح العلاقة بين الاقليم والمركز

2019/12/15 | 22:49 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:أكدت الاستاذة في جامعة صلاح الدين في أربيل بخشان رشيد أن التعديلات الدستورية من شأنها تحديد شكل العلاقة بين إقليم كردستان والقوى الشيعية.وقالت رشيد...

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