2019/12/15 | 22:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- | حريق ضخم يلتهم عدد من المحال التجارية في الشورجة وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وتطالب عمليات بغداد برفع الحواجز للسيطرة على الحريق. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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