اغتيال المحامية والناشطة سجى محمد عبدالكريم الراوي

2019/12/15 | 22:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن اغتيال المحاميه والناشطه سجى محمد عبدالكريم الراوي في تركيا منطقة ببيك !!!!؟؟؟؟؟؟

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