آخر مختطفي مظاهرات العراق “عمر” و”سلمان” والاختطاف مستمر | تقرير

2019/12/15 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختطاف ثم قتل..



هذا ما يحدث لناشطي الاحتجاجات في العراق، وهو ما أثار مخاوف المحتجين السلميين الذين طالبوا الحكومة بحمايتهم والحفاظ على ارواح الأبرياء.

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