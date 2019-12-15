عودة التأزم بين الصدريين ومليشيا الخزعلي… خلافات قديمة تتجدد

2019/12/15 | 22:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز مجددا الخلاف بين التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، والعنصر المنشق عنه زعيم مليشيا “العصائب” قيس الخزعلي، وهو خلاف مستمر منذ مدة، يختفي لكنه سرعان ما يعود مع كل أزمة […]

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