الداخلية تنفي وجود أخطار قرب احد الجسور وسط بغداد

2019/12/15 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة الداخلية، الاحد، وجود اي اخطار قرب احد الجسور وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم ال...





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