2019/12/15 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الاحد، الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية، فيما اكدت ان بغداد مؤمنة بالكامل.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد المهنا في بيان تلقته وكالة صدى “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق”.واضاف “بدورنا نؤكد ان العاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية ترد على الاشاعات المتداولة وتؤكد ان بغداد مؤمنة بالكامل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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