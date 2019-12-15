باحث: العقوبات الأميركية على شخصيات عراقية ابتزاز سياسي وتظاهرات الامس رد صاعقا على الادارة الأمريكية

2019/12/15 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد كبير الباحثين في الجامعة الامريكية، عبد الرحمن الجبوري، اليوم الاحد، ان "تظاهرات يوم امس جاءت ردا على العقوبات الأخيرة.

وقال الجبوري لـ"العهد"،

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