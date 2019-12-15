الفتح: مسؤول امريكي قال لنا بان ترامب ارجع الولايات المتحدة ربع قرن

2019/12/15 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف عضو تحالف الفتح، نسيم عبد الله، اليوم الاحد، ان "مسؤولا أميركيا قال لنا ان ترامب ارجع أميركا ربع قرن للوراء".

وقال عبد

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