2019/12/15 | 23:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يغتالون مسؤولًا محليًا في النجف, اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 08:55 مساءً اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤول أحد أحياء مدينة النجف جنوب العراق، التي تتضمن مراقد مقدسة لدى […]

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